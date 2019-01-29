جماعة متشددة تعلن مسؤوليتها عن انفجارين في إيران

2019/01/29 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرشيفية

أعلنت جماعة تسمي نفسها “جيش العدل”، وهي سنية متشددة، مسؤوليتها عن انفجارين في مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران أسفرا عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة.

وقالت الجماعة، في بيان، إنها استهدفت مركزا للشرطة “بقنبلتين قويتين”، ما دمر سيارة ودراجة نارية تابعتين للشرطة.

وقال مسؤولون إيرانيون، إن الانفجارين وقعا بسبب قنابل صوتية وتسببا في إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة.

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