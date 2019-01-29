إغلاق تحقيقات حادث إطلاق النار الجماعي في فيجاس دون نتيجة

2019/01/29 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تحقيقه في حادث إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في التاريخ الحديث للولايات المتحدة دون أن يصل إلى دافع.

وقدم “إف بي آي” النتيجة في تقرير اطلعت عليه أسوشيتدبرس اليوم الثلاثاء.

وبعد قرابة 16 شهرا، قال “إف بي آي”، إنه لا يستطع تحديد سبب قيام المسلح ستيفن بادوك بقتل 58 شخصا وإصابة قرابة 900 آخرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وفي السياق، قال آرون روز، المحقق الخاص في مكتب “إف بي آي” في لاس فيجاس، إن بادوك تصرف بمفرده عندما خطط ونفذ الهجوم.

وكان بادوك (64 عاما) قد انتحر بعدما أطلق النار منذ جناحه بفندق.

وقال روز، إن السبب وراء اهتياج بادوك ما زال لغزا بعد أشهر من دراسة عملاء المكتب ومتخصصين في السلوك للواقعة.

وأغلقت شرطة لاس فيجاس التحقيق في أغسطس/ آب، بدون تحديد دافع.

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