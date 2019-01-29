أمانة بغداد: تم رفع 5500 كتلة كونكريتية خلال الفترة الماضية

2019/01/29 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، الثلاثاء، عن حصيلة الكتل الكونكريتية التي تم رفعها من العاصمة، فيما

اشارت الى انها ساهمت بفتح مئات الشوارع والأزقة المغلقة منذ سنوات طويلة.

وقالت

الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “قامت بالفترة القليلة

الماضية برفع اكثر من 2500 حاجز كونكريتي ( صبات كونكريتية )، كما وقامت بالتنسيق والعمل

المشترك مع القوات الامنية برفع اكثر من 3000 حاجز كونكريتي”.

وأضافت

أن “5500 كتلة كونكريتية رفعت عن بغداد”، مشيرة الى انها “ساهمت بفتح

مئات الشوارع والأزقة المغلقة منذ سنوات طويلة مما كان له الأثر الكبير في تسهيل حركة

السير والمرور واظهار الفضاءات الواسعة من العاصمة بغداد”.

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