ديالى.. الأمطار الغزيرة تتحول إلى

2019/01/29 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – ديالىتسبب الهطول الغزير والمستمر للأمطار هذا العام في محافظة ديالى بارتفاع منسوب مياه بحيرة حمرين، مما أدى إلى تضرر السدود الترابية الجانبية للطريق الرئيسي الرابط بين بعقوبة وخانقين.ولا يُخفي المواطنون القاطنون في تلك المناطق قلقهم الشديد من تأثر حياتهم اليومية بشكل مباشر من إغلاق هذا الطريق الحيوي، مطالبين الجهات المعنية بالإسراع في صيانته على النحو المطلوب.وفي هذا السياق قال المواطن، عبد الكريم محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الأمطار الغزيرة والأعاصير ألحقت أضراراً جسيمة بالجسر غير المتكامل أساساً، لأن طريقة تركيبه بدائية، وأي خلل سيتسبب بانهيار الجسر بالكامل، مما سيحدث شللاً تاماً لحياة المواطنين في قضاء خانقين".أما المواطن أحمد أمين، فتحدث لرووداو قائلاً: "هذا الطريق يربط بين خانقين وبعقوبة، وهو طريق حيوي وآمن بالنسبة للأهالي، ولا بديل عنه، كما أنه يتم ترميم هذه المنطقة بين الفترة والأخرى، إلا أنها تتعرض للأضرار مجدداً، وعليه فإن من الضروري أن تحوله الحكومة إلى طريق معلق، فأي طريقة أخرى لن تنجح".من جهتها أوضحت مديرية الطرق والجسور في محافظة ديالى، أنها اتخذت إجراءات مؤقتة وبصورة عاجلة للحيلولة دون قطع هذا الطريق، مشيرةً إلى أن شركةً خاصة ستتولى إعادة تأهيل الطريق قريباً.وقال مدير الطرق والجسور في محافظة ديالى، هاني غازي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الكوادر الهندسية المتمثلة بالجهد الهندسي والدوائر ذات العلاقة، والمتمثلة بمديرة بلدية بعقوبة وطرق وجسور ديالى، تقوم بأعمال صيانة وتأهيل أطراف بحيرة حمرين بعد تعرضها للانهيار نتيجة السيول وارتفاع منسوب المياه وهبوب الرياح العاتية". الإسراع في إكمال الطريق الواصل بين خانقين وبعقوبة، من شأنه تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لكونه طريقاً استراتيجياً هاماً، كما أن إيجاد حلول جذرية وفق منهج علمي مدروس، سيسهم في منع تضرر هذا الطريق بين فترة وأخرى، خصوصاً مع ارتفاع منسوب المياه في بحيرة حمرين.ويطالب عدد من المواطنين الجهات المسؤولة بإيجاد حلول جذرية وعاجلة لمعالجة انهيار الطريق الرابط بين قضاءي خانقين وبعقوبة، والواقع على ضفاف بحيرة حمرين، والذي انهار جزء منه مؤخراً، ما أدى إلى قطعه من قبل الجهات المعنية بسبب ارتفاع منسوب المياه واشتداد قوة الرياح، كما أن المواطنين يؤكدون أن هذه الحالة تتكرر كل عام دون إيجاد حلول جذرية تُنهي هذه المعاناة، أما مديرية الطرق والجسور في ديالى، فتؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الانهيار حالياً، ومن ثم افتتاح الطريق من أجل تسهيل وتأمين مرور المواطنين.تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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