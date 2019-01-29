مراسل الغد يرصد ردود الفعل حول قرار إطلاق سراح معتقلي مظاهرات السودان

2019/01/29 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مراسل الغد من الخرطوم، محيي الدين جبريل، إن قرار السلطات السودانية، بإطلاق سراح جميع المعتقلين في مظاهرات، لم يكن متوقعا.

وأشار مراسلنا إلى أن أهالي المعتقلين وأسرهم أعربوا عن سعادتهم بهذا القرار، لافتا إلى أن القوى السياسية والحزبية لم تعلق على هذا القرار حتى الآن.

وكان جهاز الأمن السوداني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

في الأثناء، أعلن النائب العام تخصيص 50 من أعضاء النيابات لمرافقة الأمن في فض المظاهرات.

وأفاد مراسل الغد باندلاع مظاهرات في الخرطوم واجهتها قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.

تفاصيل أكثر مع الإعلامي محمد عبد الله.

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