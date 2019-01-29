بين مؤيد ومعارض.. البرلمان البريطاني يناقش تعديلات خطة ماي بشأن الخروج

2019/01/29 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بسبب مواجهة مع أوكرانيا في بحر آزوف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن سامويلسن سيلتقي بنظيره الأوكراني بافلو كليمكين، اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء وسيزور مدينة ماريوبول القريبة من بحر آزوف.

وأضافت في بيان “أعتقد أن على الاتحاد الأوروبي الرد على سلوك روسيا العدواني”.

وأبلغت مصادر رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيوجه مذكرة دبلوماسية رسمية لموسكو هذا الأسبوع احتجاجا على استمرار اعتقال روسيا 24 بحارا أوكرانيا احتجزتهم خلال تلك الواقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويلتقي وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الخميس المقبل لبحث أوكرانيا وقضايا أخرى.

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