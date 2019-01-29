أخبار انتقالات يوفنتوس | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2019

2019/01/29 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبانوب صفوت

لم تختلف بداية الموسم الحالي لفريق يوفنتوس عن السنوات القليلة الماضية من حيث السيطرة المحلية على صدارة الدوري بفارق ليس بالقليل عن أقرب منافسيه نابولي وكذلك من خلال التأهل إلى ربع نهائي كأس إيطاليا.

يبقى التحدي الأكبر أمام البيانكونيري هو الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد خسارة نهائيين في أخر السنوات، ولكن هل يكفي التعاقد مع كريستيانو رونالدو للتتويج بذات الأذنين؟ أم أن الفريق بحاجة إلى المزيد من الصفقات في الشتاء الحالي من أجل تحقيق اللقب الغائب؟ اختيارات المحررين باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم قبل ميسي..



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ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على سوق انتقالات يوفنتوس في شتاء 2019، ما هي الصفقات الرسمية حتى الآن، ومن هم الراحلون عن الفريق؟ واكثر من ذلك.

رسمياً: يوفنتوس يعلن ضم كاسيريس من لاتسيو

الصفقات الرسمية ليوفنتوس في سوق انتقالات شتاء 2019أبرم يوفنتوس حتى الآن صفقة واحدة في سوق انتقالات شتاء 2019 وهي:مارتن كاسيريس - لاتسيوأعلن يوفنتوس عن التعاقد مع الدولي الأوروجوياني مارتن كاسيريس للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن قام باستعارته من لاتسيو حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون بديلاً للمغربي بنعطية الذي انضم للدحيل القطري بشكل نهائي. اللاعب السعر الفريق السابق مارتن كاسيريس إعارة لاتسيو - إيطاليا ما هي الصفقات المحتملة لليوفي في سوق انتقالات شتاء 2019؟ برغم ضم العديد من اللاعبين، ولكن هناك اسماء آخرى ارتبطت بالانتقال إلى البيانكونيري في يناير الحالي..آرون رامسي - آرسنالأشارت بعض التقارير إلى وجود اتفاق مبدئي مع الويلزي آرون رامسي يقتضي بانتقاله لصفوف الفريق الإيطالي في الصيف المقبل بمجرد نهاية عقده.دي ليخت - أياكسقام الهولندي دي ليخت بزيارة منشأت فريق يوفنتوس في وقت لاحق، مما أثار العديد من الشائعات حول رغبة السيدة العجوز بالتعاقد مع مدافع أياكس في المستقبل القريب.ماتيو دارميان - مانشستر يونايتدأبدى يوفنتوس اهتماماً كبيراً بضم ماتيو دارميان ظهير أيمن مانشستر يونايتد بسبب قدرة اللاعب الإيطالي على شغل أكثر من مركز مما يجعله لاعباً مثالياً للمدرب أليجري.إيسكو - ريال مدريدربطت الصحف فريق يوفنتوس بالتعاقد مع الإسباني إيسكو خاصةً مع إفادة بعض التقارير باحتمالية رحيل ديبالا في الصيف المقبل، ومع عدم استقرار إيسكو مع المرينجي مما سيسهل من رحيله بسعر أقل مما يستحقه.مارسيلو - ريال مدريدلا يحظى مارسيلو بأوقات سعيدة في ريال مدريد لذا قامت بعض التقارير بالتنبؤ بملاحقة اللاعب البرازيلي لزميله كريستيانو رونالدو في يوفنتوس خاصةً مع إمكانية بيع ساندرو في أي وقت برغم تجديد عقده.الصفقات المحتملة لليوفي في سوق انتقالات شتاء 2019: اللاعب الفريق الجنسية آرون رامسي آرسنال - إنجلترا ويلز دي ليخت أياكس - هولندا هولندا ماتيو دارميان مانشستر يونايتد - إنجلترا إيطاليا إيسكو ريال مدريد - إسبانيا إسبانيا مارسيلو ريال مدريد - إسبانيا البرازيل من هم الراحلون عن يوفنتوس في سوق انتقالات شتاء 2019؟

لم يرحل عن يوفنتوس سوى ثلاثة لاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية وهم:

جونزالو هيجواين - تشيلسيانضم الأرجنتيني جونزالو هيجواين إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة بعد أن قضى الموسم الأول من الموسم مُعاراً للروسونيري، لينضم مجدداً بمدربه السابق في نابولي ماوريسيو ساري.ستيفانو ستورارو - جنوىانضم الحارس ستيفانو ستورارو إلى صفوف جنوى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم في ظل صعوبة حصوله على فرصة كأساسي في وجود بيرين وتشيزني.مهدي بنعطية - الدحيلنجح فريق الدحيل في التوقيع مع المغربي الدولي مهدي بنعطية قادماً من صفوف اليوفي، في صفقة كلفت خزائن الفريق القطري ما يقرب من 8 مليون يورو بخلاف الإضافات.الراحلون عن يوفنتوس في شتاء 2019: اللاعب الفريق نوع التعاقد جونزالو هيجواين تشيلسي - إنجلترا إعارة ستيفانو ستورارو جنوى - إيطاليا إعارة مهدي بنعطية الدحيل - قطر بيع نهائي لاعبون جددوا عقودهم مع يوفنتوس في سوق انتقالات شتاء 2019قام ايوفنتوس بتجديد عقود بعض أبرز لاعبيه من أجل المحافظة على القوام الأساسي ومواصلة المنافسة على كل البطولات التي يشارك بها.سامي خضيرةأعلن يوفنتوس عن تجديد عقد لاعب الوسط سامي خضيرة لمدة عامين إضافيين، لينتهي عقده الجديد في يونيو من عام 2021، ويعد الألماني من أكثر اللاعيبة المفضلة لدى المدرب أليجري.أليكس ساندرونجح البيانكونيري في إقناع البرازيلي أليكس ساندرو بالبقاء برغم وجود اهتمام كبير بضمه من قبل تشيلسي وريال مدريد، ووقع اللاعب على عقد جديد يبقيه مع فريقه الحالي حتى عام 2023.ميراليم بيانيتشمدد البوسني بيانيتش عقده مع السيدة العجوز لموسمين إضافيين لينتهي في صيف 2023 بدلاً من 2021 بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الفريق برغم تغيير مركزه ومنحه أدوار تكتيكية جديدة. اللاعب مدة العقد سامي خضيرة عامان أليكس ساندرو 4 سنوات ميراليم بيانيتش عامان

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