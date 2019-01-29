خفض ضغط الدم يقلل خطر الإصابة بمرض عقلي مدمر

2019/01/29 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشف بحث جديد أن خفض ضغط الدم يمكن أن يمنع الإصابة بمرض ألزهايمر.ووجد البحث الذي أجري على أكثر من 9 آلاف مشارك في الخمسينات من العمر، أن الذين كان لديهم معدل ضغط دم أقل من الموصى به، انخفض لديهم خطر الإصابة بمشكلات الذاكرة بنحو الخمس.كما كان أولئك أقل عرضة للإصابة بالخرف […]

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