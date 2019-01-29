النواب البريطانيون يرفضون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق  

2019/01/29 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت النواب البريطانيون، مساء الثلاثاء، على تعديل يرفض خروجا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وذلك قبل شهرين من الموعد المقرر لحصول بريكست في 29 مارس/ آذار.

ونال هذا التعديل غير الملزم لحكومة رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، تأييد 318 نائبا في حين رفضه 310.

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