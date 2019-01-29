2019/01/29 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زعيم الأغلبية في الكونجرس ميتش ماكونيل- رويترز

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور ميتش ماكونيل، إن تنظيمي داعش والقاعدة ما زالا يشكلان “تهديدا خطيرا” على الولايات المتحدة، وحذر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الانسحاب مبكرا من سوريا وأفغانستان.

وفيما تبدو دفعة إلى الخلف بالنسبة للبيت الأبيض، قال ماكونيل اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليست “شرطي العالم”، ولكنها “زعيم العالم الحر”.

وأضاف أنه يخطط إلى اقتراح تعديل تشريعي لإلقاء الضوء على الحاجة إلى انخراط دبلوماسي وحلول سياسية للصراعين في سوريا وأفغانستان.

وكان ترامب قد أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، القرار الذي دفع وزير الدفاع السابق جيم ماتيس إلى تقديم استقالته.

وأمر ترامب أيضا الجيش بوضع خطط لسحب نحو نصف القوات الأمريكية من أفغانستان وقوامها 14 ألف عنصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: داعش والقاعدة ما زالا يهددان أمريكا) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ: داعش والقاعدة ما زالا يهددان أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).