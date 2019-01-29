مجلس العموم البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي

2019/01/29 | 23:56

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بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، على رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون اتفاق بشأن عملية الخروج.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية، في أنباء أوردتها، أن "مجلس العموم رفض التصويت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من دون الوصول إلى اتفاق بأن الانسحاب".

وكان المجلس صوت، الثلاثاء (15 كانون الثاني 2019) على خطة للخروج من البريكست، وترك الاتحاد الأوروبي.

وصوت 432 عضواً على رفض خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لبريكست.

وخلال الجلسة ايضاً، قدم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي.

ووصف المعارض كوربين، التصويت بأن التصويت هو أكبر هزيمة للحكومة أمام المعارضة منذ عشرينيات القرن الماضي.

وأقرت ماي بالهزيمة أمام المعارضين، لكنها اشارت الى أن الخطة "لا تعني الخروج من أوروبا".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 آذار المقبل.

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