النواب البريطانيون يوافقون على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست

2019/01/30 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت النواب البريطانيون، الثلاثاء، على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست، الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وقبل التصويت على التعديل، الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ جراهام برادي سيمنحها “تفويضا” للتفاوض مجددا، الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.

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