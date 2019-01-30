2019/01/30 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو ويلتقي السفراء العرب

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