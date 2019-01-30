2019/01/30 | 00:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو ويلتقي السفراء العرب
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو ويلتقي السفراء العرب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة يصل إلى موسكو ويلتقي السفراء العرب ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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