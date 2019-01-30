محدث..البرلمان البريطاني يرفض اقتراحاً بتأجيل البريكست حال عدم التوصل لاتفاق

2019/01/30 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أجرى مجلس العموم البريطاني تعديلات ملحوظة بشأن صفقة خروج المملكة المتحدة، رافضاً احتمالية البريكست دون اتفاق ومطالبا رئيسة الوزراء بإعادة التفاوض بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية.





وصوّت البرلمان لصالح مجموعة من التغييرات من بينها تعديل قدمه زعيم حزب العمال المعارض ​جيريمي كوربين​ يدعو إلى منع الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ بدون اتفاق.





وجاءت أصوات البرلمان البريطاني 327 ضد التعديلات، في حين صوّت 296 عضواً لصالحها.





كما رفض مجلس العموم البريطاني أيضاً اقتراحاً لتأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لمدة عامين إذا لم يتم التوصل لاتفاقية بحلول 26 فبراير.





ومن المقرر أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.





وصوت المجلس لصالح مقترحا يطالب تريزا ماي بإعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود مع إيرلندا الشمالية، في الوقت الذي أبدى فيه الاتحاد عدم استعداده لإعادة فتح ملف المفاوضات بشأن صفقة البريكست.





وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد ذكرت على لسان متحدثها أنها تعتزم إعادة التفاوض على صفقة البريكست مع الاتحاد الأوروبي.





وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.6% عند 1.3087 دولار.





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