نزول نفط من جهة جبل حمرين في الوديان والاراض الزراعية

2019/01/30 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

مناشدة من احد المزارعين بجنب تلال حمرين، الى وزارة النفط وزارة الزراعه المختصين في البيئه، النفط ينزل من جهة جبل حمرين في

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