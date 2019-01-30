الحلبوسي لستيوارت: البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة وجاهزة لاستقطاب الشركات البريطانية

2019/01/30 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لوزير الاستثمار البريطاني، كراهام ستيوارت، اليوم الثلاثاء، ان البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة وجاهزة لاستقطاب الشركات الكفوءة.وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان، تلقته "الغد برس"، ان "الحلبوسي، التقى اليوم في لندن، برفقة وفد نيابي وزيرَ الاستثمار البريطاني كراهام ستيوارت بحضور المبعوث التجاري الخاص إلى العراق البارونه ايما نيكلسون، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الاقتصادي والتنموي".وأوضح الحلبوسي، أن "البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة وجاهزة لاستقطاب الشركات الاستثمارية ذات الخبرة والكفاءة، مؤكدا حرصَ السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد على مكافحة الفساد وتقليل البيروقراطية التي تعرقل ملف إعادة الإعمار".

وتابع البيان انه "تم بحث ملف مشروع مياه التحلية في البصرة الذي تقدمت به شركة باي ووتر، فضلا عن مشاريع ماء أخرى في بقية المدن".من جهته أكد ستيورات "استمرارَ دعم بلاده للعراق، مبينا أن بريطانيا تبحث إيجاد أسواق جديدة لها بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي".وأضاف أنه "بدعم الشركات البريطانية في الحصول على المشاريع سيتسنى للعراق الاستفادة من الدعم البريطاني بشأن ملف الصادرات المخصص والبالغ 10 مليارات دولار لمدة 10 سنوات".

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