نادي الشرطة يصدر بياناً رسمياً بشأن انتقال ميمي

2019/01/30 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الهيئة الادارية ل‍نادي الشرطة الرياضي اجتماعاً استثنائياً للتباحث في العقود التي وردت الى النادي بصورة رسمية للحصول على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي "ميمي".واعلنت ادارة النادي في بيان رسمي عن "غض الطرف لفكرة التخلي عن خدمات اللاعب مهند علي في الفترة الحالية ويبقى اللاعب في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وحينها يتم دراسة مستقبله الاحترافي سواء البقاء الى نهاية عقده او اختيار عقد مناسب".

واشارت الى ان "سبب عدم قبول اَي عقد من العقود التي وردت الى النادي جاء لكون ان جميع تلك العقود لم تكن بالقيمة المالية التي تليق بالنادي واللاعب الذي يطمح الى ان يخوض تجربة احترافية على اعلى مستوى".

وكذب النادي في بيانه ما تم تناوله في وسائل الاعلام المختلفة بخصوص تقديم بعض الأندية عروض بمبالغ مالية كبيرة وصلت الى الستة مليون دولار، مشدداً على ان "العروض المالية لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب".

وبينت الادارة، ان "الادارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها للاعب او النادي وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي الذي نطمح خلاله الى الوصول الى منصات التتويج وان الادارة مؤمنة بان مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير".

واشارت الى ان "العقود التي قدمت بصورة رسمية الى النادي كانت من قبل أندية العين الإماراتي وبنفيكا البرتغالي وغلطا سراي وجنك البلجيكي وآيك اثينا اليوناني ويوفنتوس الإيطالي".

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