2019/01/30 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QAK-APBEz3k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - عضو بمجلس بغداد : لن نوافق على أمين للعاصمة من خارجها) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - عضو بمجلس بغداد : لن نوافق على أمين للعاصمة من خارجها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).