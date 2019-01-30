إلهام أحمد: نقبل بـ

2019/01/30 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلرفضت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، مساعي تركيا لإنشاء ما تصفها أنقرة بـ"منطقة آمنة" داخل سوريا، وأكدت أنها ليست أكثر من مجرد "مستعمرة تركية"، مشيرةً إلى أنه إذا كان هناك حلٌّ وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة.وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية التوسط لإيجاد صيغة تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا من جهة، والحكومة التركية من جهة أخرى، حيث تعتبر الأخيرة هذه القوات "تهديداً أمنياً" لها، وتهدد بغزو مناطق سيطرتها في كوردستان سوريا وشرق سوريا.وفي هذا السياق قالت، إلهام أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية من واشنطن، حيث كانت تقابل مسؤولين أمريكيين، إنه "حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كانت الوساطة الأمريكية ستنجح".ورفضت إلهام أحمد مساعي تركيا لإنشاء ما تصفها أنقرة بـ"منطقة آمنة" داخل سوريا، وأكدت أنها ليست أكثر من مجرد "مستعمرة تركية".وتحارب القوات الكوردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في شرق سوريا، وبحلول نهاية كانون الثاني/يناير، حاصرت هذه القوات مسلحي التنظيم في قريتين بالقرب من الحدود العراقية.ومع ذلك، تنظر أنقرة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، وتضم مقاتلين من العرب وباقي المكونات، على أنها امتداد لحزب العمال الكوردستاني الذي يخوض حرباً ضد تركيا منذ حوالي نصف قرن.وأضافت أحمد: "قالت (الولايات المتحدة) في وسائل الإعلام إنها لن تقبل بأي هجوم على حلفائها الذين حاربوا داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، لكن آلية الحماية هذه ما زالت غير واضحة لنا".وتابعت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية: "يجب أن تكون المنطقة تحت سيطرة قواتنا المحلية، ويجب أن تحميها، وإذا كان هناك حل وسط، فسوف نقبل بأن يتم اختيار مراقبين دوليين على الحدود من قِبل الأمم المتحدة".وحذرت أحمد من أنه على الرغم من خسارة كافة أراضيه تقريباً في سوريا، إلا أن تنظيم داعش احتفظ بالخلايا النائمة التي قد "تنشط" بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا.كما دعت إلى اتفاق شامل حول شرق سوريا، مع إدراج المؤسسات الكوردية المتمتعة بالحكم الذاتي في الدستور، وأردفت بالقول إنه لا توجد أي محادثات جادة حول هذه النقطة مع حكومة دمشق في الوقت الراهن.تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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