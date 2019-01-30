امريكا تحدد زوال اخر معاقل داعش بسوريا

2019/01/30 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أمريكي ومساندة جوية، لشن معركة نهائية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بعد أن ساعدت في طرد مقاتليه من بلدات ومدن كانت تشكل ذات يوم دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.وقالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء إن مقاتلي داعش في شرق سوريا محاصرون في آخر جيب صغير مع زوجاتهم وأبنائهم مما أرغمها على الإبطاء من تقدمها لحماية المدنيين.وقال شاناهان للصحفيين في البنتاجون ”أود أن أقول إن 99.5 بالمئة من الأراضي التي كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر عليها أعيدت إلى السوريين.وسيصبح ذلك 100 في المئة في غضون أسبوعين“.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشهر الماضي هزيمة داعش والانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا رغم اعتراضات كبار مستشاريه ومن بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي استقال احتجاجا على ذلك.محتوى دعائيويقول منتقدون إن انسحاب القوات الأمريكية قد يسمح لداعش بإعادة تجميع صفوفه كما قد يسمح لتركيا بشن هجوم على وحدات حماية الشعب الكردية، المشاركة في تحالف قوات سوريا الديمقراطية، والتي ترى أنقرة أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا مسلحا في الأراضي التركية.

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