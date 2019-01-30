2019/01/30 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

دعت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، إلى دعم المقاومة الفلسطينية مالياً من خلال عملة "بيتكوين" الرقمية.

ونقلت وكالة "الاناضول" التركية عن "أبو عبيدة" المتحدث باسم الكتائب، إن إسرائيل تحارب المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل.

وأضاف: "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة بيتكوين، عبر الآليات التي سنعلن عنها قريبا"، دون تفاصيل إضافية.

ولا تملك العملات الافتراضية، وأبرزها بيتكوين، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.

المصدر: الاناضول

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس العموم البريطاني، مساء الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، على رفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، من دون اتفاق بشأن عملية الخروج.

وذكرت وسائل اعلام بريطانية، في أنباء أوردتها، أن "مجلس العموم رفض التصويت على الانسحاب

بغداد اليوم- متابعة

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، الثلاثاء (29 كانون الثاني 2019)، وصول الأسير السعودي لدى الحوثيين، الجندي الأول موسى بن شوعي عواجي، إلى قاعدة الملك سلمان الجوية با

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس تدرس جميع الخيارات بشأن المقاتلين "الجهاديين" الفرنسيين الأسرى لدى القوات الكردية في سوريا، بما في ذلك إعادتهم إلى فرنسا.

ونقلت وكالة "فر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عز الدين قسام تدعو لدعم المقاومة الفلسطينية بالـ "بيتكوين") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عز الدين قسام تدعو لدعم المقاومة الفلسطينية بالـ "بيتكوين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).