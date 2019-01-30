ناد قطري يتعاقد مع لاعب عراقي

2019/01/30 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برستعاقد نادي معيذر القطري، مساء الثلاثاء مع اللاعب العراقي علي صادق موسى، لتمثيل فريقه الكروي.وذكرت صحيفة الوطن القطرية ان "نادي معيذر تعاقد مع اللاعب العراقي علي صادق موسى، قادماً من النادي الاهلي، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي".

يشار الى ان علي صادق موسى يقيم مع والده اللاعب الدولي السابق صادق موسى في قطر.يذكر ان اللاعب الدولي السابق صادق موسى مثل المنتخب الوطني العراقي في ثمانينات القرن الماضي، وعمل لاحقاً في تدريب الفئات العمرية في قطر.

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