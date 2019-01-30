2019/01/30 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن العين عبر حسابه على تويتر الثلاثاء "تكليف الجهاز الفني لرديف (العين) بتولي مهمة تدريب الفريق الأول مؤقتاً بعد التوصل إلى اتفاق بإنهاء عقد زوران ماميتش بالتراضي".ولم يذكر العين تفاصيل إضافية عن سبب رحيل زوران الذي أكدت وسائل إعلام سعودية أنه توصل إلى اتفاق مع الهلال لتدريبه بديلاً لجيسوس.ويأتي رحيل زوران قبل فترة قصيرة من انطلاق مرحلة الإياب في الدوري الإماراتي، حيث يلعب العين مع الإمارات في 5 شباط/فبراير المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العين ينهي عقد مدربه الكرواتي ماميتش) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العين ينهي عقد مدربه الكرواتي ماميتش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).