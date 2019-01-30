الحلبوسي يلتقي وزير الاستثمار البريطاني والأخير يوكد العراق سوق واعدة بعد بريكست

2019/01/30 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الاستثمار البريطاني

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