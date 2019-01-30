هيئة تحرير الشام تقطع بالسواتر الترابية الطرق الرابطة بين ريف إدلب ومدينة عفرين

2019/01/30 | 00:37

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هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" تقطع بالسواتر الترابية الطرق الرابطة

بين ريف إدلب ومدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات المدعومة

تركياً شمال غرب

#حلب

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