رسميًا - الشرطة العراقي يعلن رفضه لعرض يوفنتوس والعين لضم مهند علي

2019/01/30 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نادي الشرطة العراقي رسميًا، رفض رحيل نجم الفريق مهند علي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، رغم تلقيه عدة عروض أوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية كانت قد أكدت أن مسؤولي البيانكونيري قدموا قدموا عرضًا للاعب بقيمة 2 مليون يورو، على أن يتم قيده في فريق الشباب بالنادي، لكن النادي العراقي قرر الرفض.

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وأصدر الشرطة بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن مهند تلقى عروضًا من يوفنتوس، جلطة سراي التركي، العين الإماراتي، بنفيكا البرتغالي، جينك البلجيكي، وآيك أثينا اليوناني، إلا أنه يتمسك بنجمه حتى نهاية الموسم، وبعدها سيتم دراسة مستقبله سواء بالبقاء حتى نهاية عقده أو الرحيل.

وأرجع النادي العراقي رفضه إلى أن كافة العروض لم ترتق من ناحية المقابل المادي لما يليق بالنادي واللاعب، مؤكدًا أن كل ما تردد عن تلقي عروضًا بقيمة 6 ملايين دولار عار تمامًا من الصحة.

صاحب الـ18 عامًا قاد منتخب العراق للوصول لدور الـ16 بكأس آسيا الإمارات 2019، ونجح في تسجيل هدفين خلال أربع مباريات، لفت الأنظار خلالهم.

ومثل مهند أسود الرافدين لأول مرة وهو في سن الـ17 عامًا، وشارك في 15 مباراة، سجل خلالهم ثمانية أهداف.

#PrayForSala 🙏💐 pic.twitter.com/pHf6DK2GXi— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٩ يناير ٢٠١٩

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