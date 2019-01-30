مجلس الوزراء العراقي يوجه بتعيين الخريجين الثاني والثالث على الكليات والمعاهد

2019/01/30 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس الوزراء أمرا يلزم المحافظات ومجالسها بتعيين الخريجين من الحاصلين على المرتبة الثانية والثالثة على الكلية والمعهد للأعوام الدراسية للسنوات الفين وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت تعيين الخريجين الاوائل للأعوام المذكورة اعلاه في نهاية العام الماضي.

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