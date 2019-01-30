نيوكاسل يضع حداً لانتصارات مانشستر سيتي

2019/01/30 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسوضع فريق نيوكاسل، مساء الثلاثاء، حداً لانتصارات نادي مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي الممتاز، والتي استمرت لأربع مباريات متتالية، من خلال فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد.وجرى اللقاء بين الفريقين على ارضية ملعب سانت جيمس بارك، معقل نادي نيوكاسل، لحساب الجولة الـ24 من الدوري.

تقدم فريق مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الاولى عبر الارجنتيني سيرجيو اغويرو.لكن فريق نيوكاسل رد بهدفين، عبر اللاعبين خوسيه سولومون روندون في الدقيقة 66، و مات ريتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليخرج اصحاب الارض بثلاث نقاط ثمينة.ورفع الفوز رصيد فريق نيوكاسل الى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق مانشستر سيتي عند 56 نقطة.

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