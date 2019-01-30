2019/01/30 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d73ZNs0w3s4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الموصل.. تعاطي الحبوب المخدرة أصبح ظاهرة تتفشى بين صفوف الشبان والفتيات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الموصل.. تعاطي الحبوب المخدرة أصبح ظاهرة تتفشى بين صفوف الشبان والفتيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).