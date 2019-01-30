تأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني لتعزيز التبادل التجاري

2019/01/30 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، عن توقيع اتفاقية مع مجلس الأعمال العراقي لتأسيس مجلس رجال أعمال عراقي أردني لتعزيز التبادل التجاريّ بين البلدين.





وأوضح فتحي الجغبير، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية التي وقعت على هامش زيارة الوفد الأردني إلى العراق، تهدف إلى تطوير التعاون في مجال التبادل التجاري وإنشاء الشراكات والاستثمار والخدمات، وأنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين ومنها المنطقة الصناعية المشتركة، وفقاً لوكالة "بترا".





وألمح الجغبير، عن رفع التوصيات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المشاركة في المعارض التجارية وزيادة تبادل زيارات الوفود الاقتصادية.





ووصف الجغبير، الزيارة للعراق بأنها ناجحة على مختلف المستويات، مبينا أن الوفد الأردني الذي زار العراق، بحث قائمة السلع الأردنية المطلوب إعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضها العراق على جميع مستورداته، وتفعيل إنشاء منطقة صناعية على الحدود بين البلدين.





وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أعلن اليوم، أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم مرور البضائع للعراق عبر ميناء العقبة، مقابل تخفيض العراق لأسعار النفط المصدر للأردن.





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