محدث- الأسهم الأمريكية تهبط بالختام.. و

2019/01/30 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفع مؤشر "داو جونز" وحيداً مع تواصل إعلان الشركات عن أدائها المالي، وترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.





وكان قطاع التكنولوجيا ضمن الأسوأ أداءً في "وول ستريت"، في حين قاد سهم "3 إم" الذي ارتفع بنحو 2% مكاسب "داو جونز".





وارتفعت أرباح وإيرادات شركة "3إم" بأكثر من توقعات المحللين لكنها خفضت تقديرات الأرباح في 2019، فيما تحولت "فايزر" للخسائر في الربع الرابع من العام الماضي.





فيما ينتظر المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً الأربعاء مع توقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو أسعار المنازل في 20 مدينة بالولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 4 سنوات، فيما تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين للشهر الثالث على التوالي.





وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% إلى 24579.9 نقطة.





بينما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1% إلى 2640 نقطة، كما هبط "ناسداك" بنحو 0.8% عند 7028.2 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.08% عند 95.820.





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