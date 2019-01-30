2019/01/30 | 01:09

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مديرة الـ CIA جينا هاسبل: إيران ما تزال ملتزمة شروط الاتفاق النووي

رغم انسحاب واشنطن منه

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