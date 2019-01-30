واع/الشرطة يصدم يوفنتوس بشأن ميمي تأریخ

2019/01/30 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

30/01/2019 00:56:00 AM |

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واع بغداد

عقد مجلس إدارة الشرطة،الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لبحث العروض الرسمية المقدمة للنادي، للحصول على خدمات مهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي "ميمي".

وأعلن النادي، في بيان رسمي،تلقته وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )" رفضه التخلي عن خدمات ميمي، والتمسك به حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يتم حينها دراسة مستقبله الاحترافي، سواء البقاء لنهاية عقده أو اختيار عرض مناسب.

وأشار إلى أن سبب عدم قبوله العروض المقدمة للاعب، يتعلق بعدم ملائمتها ماليا بقيمة النادي واللاعب، الذي يطمح لخوض تجربة احترافية على أعلى مستوى.

ونفى النادي ما تردد بشأن تقديم بعض الأندية عروضا بمبالغ مالية كبيرة، تخطت 6 ملايين دولار، مشددا على أنها لم تكن ملبية للطموح التي تليق بالمستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.

وأوضح أن الإدارة تباحثت في جميع العقود المقدمة ومدى فائدتها للاعب أو النادي، وتم اتخاذ قرار بإبقاء اللاعب حتى نهاية الموسم، والذي نطمح خلاله الوصول لمنصات التتويج، وأن الإدارة مؤمنة بأن مهند علي سيكون له دور كبير في تحقيق حلم الجماهير.

واختتم بأن العروض التي قدمت بصورة رسمية للنادي بشأن ضم اللاعب، كانت من أندية يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، العين الإماراتي، جالطة سراي التركي، جنك البلجيكي وآيك أثينا اليوناني.ا

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