المهندس يشيد بجهود اللجنة المركزية لدعم الحشد في وزارة النفط

2019/01/30 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في وزارة النفط في دعم الحشد.وقال موفدنا، إن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس التقى، اليوم، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ورئيس اللجنة المركزية لدعم الحشد الشعبي في الوزارة كريم حطاب جعفر في ...

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