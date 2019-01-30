نتائج أعمال آبل وتقلبات العملات أبرز أحداث الأسواق العالمية اليوم

2019/01/30 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت تقلبات العملات الرئيسية ونتائج أعمال شركة آبل اهتمامات الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى جانب تعافي النفط.





وكشفت نتائج أعمال آبل عن تراجع أرباح وإيرادات الشركة في الربع المالي الأول من 2019، بفعل هبوط مبيعات آيفون.





وبعد خسائر تجاوزت 3% في جلسة أمس، ارتفعت أسعار النفط بنحو2.5% عند تسوية تعاملات اليوم مع اعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد شركة النفط الفنزويلية "بي.دي.في.سي.أيه".





كما استمرت أسعار الذهب في مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم ليسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 7 أشهر.





تقلبات العملات

تحول الجنيه الإسترليني للهبوط أمام الدولار واليورو بعد أن كان مستقراً بعد تصويت البرلمان البريطاني ضد التعديلات المقترحة بشأن خطة البريكست.





وشهدت العملة البريطانية خسائر قوية بعد أن رفض البرلمان اقتراحاً بتأجيل خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل لاتفاق بحلول 26 فبراير المقبل.





كما صعد الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية خلال التعاملات بعد أن تأرجح بين الاستقرار والارتفاع مع ترقب قرار السياسة النقدية غداً الأربعاء.





في حين استقر اليورو أمام الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين خلال التعاملات مع ترقب التطورات التجارية والسياسية.





أسواق الأسهم

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم، مع تواصل إعلان نتائج أعمال الشركات.





وأعلنت شركة "3 إم" تحقيقها أرباحاً وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين تحولت "فايزر" للخسائر خلال نفس الفترة.





فيما وجهت واشنطن اتهامات جنائية ضد المدير المالي لشركة "هواوي"، في الوقت الذي ذكر فيه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن هذه القضية ليس لها أي علاقة بالمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم، نمو أسعار المنازل بالولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 4 سنوات خلال نوفمبر الماضي.





وفي مسح حديث لشبكة "سي.إن.بي.سي"، ارتفعت احتمالات حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ يناير 2016.





في حين أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم في النطاق الأخضر بقيادة قطاعي المرافق والسلع المنزلية مع ترقب تطورات البريكست.





فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم مع تراجع الين.





أحداث عالمية

بعد رفضه تأجيل الخطاب في وقت سابق، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوة رئيسة مجلس النواب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد في 5 فبراير المقبل.





وفي إطار التوترات السياسية في فنزويلا، يعتزم زعيم المعارضة "خوان جوايدو" السيطرة على الحسابات المصروفية في البلاد، فيما ذكر أنه الرئيس الشرعي لدولة أمريكا الجنوبية، واصفاً الرئيس نيكولاس مادورو بالديكتاتور.





وانتقدت روسيا والصين العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا، في ظل دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.





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