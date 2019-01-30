2019/01/30 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "آبل" خلال الربع المالي الأول من عام 2019، بفعل هبوط مبيعات أجهزة الآيفون، لتسجل الشركة أول تراجع في الإيرادات خلال تلك الفترة منذ عام 2001.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف الآيفون الصادرة اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 19.965 مليار دولار (4.18 دولار للسهم) في الأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي مقابل 20.065 مليار دولار (3.89 دولار لكل سهم) المسجلة في نفس الفترة من عام 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يبلغ 4.17 دولار في الربع المالي الأول للعام الجديد.





وتراجعت إيرادات آبل خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي إلى 84.310 مليار دولار مقارنة مع 88.293 مليار دولار المسجلة بالفترة المماثلة في عام 2017.





وبحسب التقديرات، كان من المتوقع أن تسجل الشركة الأمريكية إيرادات بقيمة 83.97 مليار دولار في الربع الأخير من 2018.





ويأتي هبوط أرقام مبيعات آبل في الربع الرابع من العام الماضي بفعل انخفاض الإيرادات المحققة من مبيعات الآيفون لتكون المكون الوحيد الذي شهد تراجعاً عند 51.982 مليار دولار مقابل الأرقام المسجلة في الفترة المشابهة من عام 2017 والبالغة 61.104 مليار دولار.





في حين ارتفعت مبيعات أجهزة "ماك" و"آيباد" و"الإكسسوارات والخدمات في الربع المنتهي في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، بحسب نتائج الأعمال.





وشهدت الإيرادات المحققة من الصين هبوطاً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الماضي لتسجل 13.169 مليار دولار مقابل 17.956 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من 2017، وفقاً لنتائج الأعمال.





وبالنسبة لتوقعات الربع المالي الثاني في الفترة من يناير وحتى مارس المقبل، تتوقع الشركة أن تتحق إيرادات تتراوح بين 55 و59 مليار دولار.





وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن آبل ستحقق إيرادات بقيمة 58.83 مليار دولار بالربع الأول من 2019.





وأنهى سهم "آبل" جلسة اليوم على انخفاض بأكثر من 1% ليغلق عند مستوى 154.68 دولار.





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