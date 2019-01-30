جوارديولا: نعرف ماذا علينا أن نفعل

2019/01/30 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث المدير الفني بيب جوارديولا عن خسارة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي.

وقلب الماكبياس النتيجة بتأخرهم من الدقيقة الأولى لفوز بهدفين، ليمنح ليفربول الفرصة في زيادة الفارق مرة أخرى إلى 7 نقاط في صراع الصدارة.

الإسباني عقّب بعد نهاية اللقاء: "أنها لم تكن أفضل مباراة لنا، لقد بدأنا بتسجيل هدف، لكننا لم نتحكم بأسلوبنا في اللقاء، فقدنا الكرات الثانية ولم نستفيد من الكرات الطولية، سنحت لنا الفرص لكن هذا حدث وأصبح كل شيء مفتوح، أهنئ نيوكاسل".



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وعن سباق الصدارة: "الأمر صعب، كان لدينا الفرصة وكنا نريد الفوز في المباريات، الأفضلية لم تتحدد ونريد أن نواصل".

وانهى: "علينا أن ننهي مبارياتنا، ونعرف ماذا علينا أن نفعل، قد تخسر، كرة القدم تنافسية".

وقد يوسع ليفربول الفارق لـ7 نقاط حال الفوز غدًا على ليستر سيتي في ختام مباريات الجولة.





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