كأس ملك إسبانيا: فالنسيا يصعد إلى نصف النهائي

2019/01/30 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدا خيتافي في طريقه لإقصاء فالنسيا، لأن خورخي مولينا الذي سجل هدف مباراة الذهاب، وضعه في المقدمة بعد دقيقة فقط على البداية، ثم حافظ على تقدمه حتى الدقيقة 61 حين سجل رودريغو مورينو هدفه الأول.ثم تعرض خيتافي لضربة بإكماله ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين بعد طرد التوغولي دجيني داكونام، لكنه تمكن رغم ذلك من إبقاء النتيجة على التعادل حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حين سجل رودريغو هدفه الثاني.ورغم ذلك، كانت بطاقة نصف النهائي في يد خيتافي بسبب أفضلية الهدف الذي سجله خارج ملعبه، إلا أن رودريغو خطفها منه بتسجيله هدفه الثالث وهدف تأهل فريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، موجهاً ضربة موجعة جدا للضيوف.وتستكمل مباريات إياب ربع النهائي الأربعاء حيث يلتقي ريال بيتيس مع إسبانيول (1-1 ذهابا)، وبرشلونة حامل اللقب مع إشبيلية (0-2 ذهاباً)، على أن يختتم الخميس بلقاء جيرونا وريال مدريد (2-4 ذهاباً).

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