أنشيلوتي: نابولي لم يكن على قدر المهمة

2019/01/30 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي انزعاجه عقب الخروج من كأس إيطاليا على يد ميلان.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة:"نابولي لم يكن على قدر المهمة.



المباراة أصبحت صعبة بسبب اثنتين من الهجمات المرتدة المبكرة بالكرات الطولية".



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وأضاف:"بعيداً عن الهدفين لم يقدم ميلان الكثير، ولكن الآن لسنا جاهزين بدنياً بالشكل الكافي لتحطيم مقاربة دفاعية كتلك".

وأوضح:"بدون هذين الخطأين، كنا لنحظى بالمزيد من المساحات لفتح المباراة".

وكان ميلان قد تأهل إلى نصف النهائي بفضل هدفي كريشتوف بيونتيك المهاجم الجديد الوافد من جنوى.





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