الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة الحكومة

2019/01/30 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله استقالته واستقالة حكومة الوفاق الوطني التي كان يقودها يوم الثلاثاء إلى الرئيس محمود عباس، موجها بذلك ضربة لجهود المصالحة المتعثرة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.وقال عباس في بيان ”قرر الرئيس قبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال، حتى تشكيل الحكومة الجديدة“.وندد مسؤول في […]

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