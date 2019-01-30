البنتاغون : داعش ستفقد آخر معاقلها خلال أسبوعين

2019/01/30 | 03:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يفقد تنظيم داعش آخر أراض يسيطر عليها في سوريا لصالح قوات تدعمها الولايات المتحدة خلال أسبوعين.وتستعد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة بألفي جندي أميركي ومساندة جوية، لشن معركة نهائية ضد تنظيم داعش في شرق سوريا بعد […]

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