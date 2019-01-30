2019/01/30 | 03:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلود الحسناوي - بغداد

علميني ..

كيف انساكِ

علميني كيف احذفكِ

هل يكفي

لو من القلب

يوما اقتلعتكِ ؟؟

فكيف وانتِ في راسي ..

وانفاسي لكِ

وكل اجزائي تلهج باسمكِ ؟

والروح لاتهوى سواكِ ..

بأي شكلٍ

فأنتِ الملاذُ ولا ملاذَ

لي من بعدكِ ..

علميني بربكِ

كيف احذفكِ ؟

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