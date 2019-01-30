أسعار النفط ترتفع 2% بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا

2019/01/30 | 03:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المئة يوم الثلاثاء بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي.دي.في.س.ايه في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.32 دولار، لتبلغ في التسوية […]

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