موعد مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2019/01/30 | 03:54

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يفتح استاد أتليتي آتزوري أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وأتالانتا يوم الأربعاء القادم 30 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 24 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار ربع نهائي كأس إيطاليا 2018-2019.



استهل البيانكونيري مشواره في الكأس من دور الـ16 بمواجهة بولونيا وانتصر عليه بهدفين نظيفين، وفي آخر مبارياته في الدوري الإيطالي كان أمام منافس قوي هو لاتسيو في العاصمة روما وانتصر عليه بهدفين لهدف، ليحتفظ بالصدارة برصيد 59 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن نابولي أقرب المنافسين، والذي تعادل مع ميلان سلبياً بدون أهداف يف نفس الجولة.

كانت بداية أتالانتا في الكأس هذا الموسم ضد كالياري في دور الـ16 أيضاً ونجح في الفوز عليه بهدفين نظيفين، وعلى صعيد السيري آ هو أحد المنافسين على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل أبناء بيرجامو المركز السابع برصيد 32 نقطة بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الروسونيري الرابع.



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موعد مباراة أتالانتا ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة رسميًا - الشرطة العراقي يعلن رفضه لعرض يوفنتوس والعين لضم مهند علي

المباراة الملعب الموعد الحكم القنوات الناقلة أتالانتا - يوفنتوس أتليتي آتزوري الأربعاء 30 يناير 2019 ميلادياً، 24 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية فابريزيو باسكوا beIN SPORTS HD 4 الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوسيغيب عن يوفنتوس في مباراة أتالانتا في ربع نهائي كأس إيطاليا 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم أندريا بارتزالي وليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو، ولن يغيب أي لاعب عن السيدرة العجوز بداعي الإيقاف.📝 | قائمة البيانكونيري لمواجهة كأس إيطاليا 🏆🇮🇹#فورزا_يوفي #AtalantaJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/PrZAKIUmEu— JuventusFC (@Juventusfcar) January 29, 2019سيبدأ المدرب ماسيميليانو أليجري بنفس طريقته المعتادة لكنه قد يدفع ببعض الأسماء التي لم تخض مباراة لاتسيو لإراحة بعض لاعبيه، وسيكون روجاني هو شريك كيليني في قلب الدفاع لتعويض غياب قلبي الدفاع الإيطاليين المصابين.

التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزنيأليكس ساندرو - جورجيو كيليني - دانييلي روجاني - ماتيا دي شيليوبليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - رودريجو بينتانكوردوجلاس كوستا - ماريو ماندجوكيتش - باولو ديبالا

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتالانتا سيفتقد أتالانتا في اللقاء ضد يوفنتوس في ربع نهائي كأس إيطاليا الثنائي فارنير وفريلير بداعي الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الأزرق والأسود بسبب الإيقاف.2️⃣3️⃣ convocati da mister #Gasperini per #AtalantaJuve#CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/v0NMaYmwG9— Atalanta B.C.



(@Atalanta_BC) January 29, 2019سيبدا المدرب جاسبيريني بنفس طريقته المعتادة، وسيحرس العرين بيريشا ويتواجد أمامه الثلاثي تولوي وبالوميني ومانشيني، وسيتكون وسط الميدان من هاتيبور ودي رون وباشاليتش وكاستاني، وسيتواجد أمامهم جوميز ويقود الهجوم زاباتا وبجانبه سيتواجد إيليتشيتش.

التشكيل | 3-4-1-2

إتريت بيريشارافائيل تولوي - خوسيه بالومينو - جيانلوكا مانشينيتيموثي كاستاني - ماريو باشاليتش - مارتن دي رون - هانس هاتيبورأليخاندرو جوميزدوفان زاباتا - يوسيب إيليتشيتش

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