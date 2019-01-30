موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

2019/01/30 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد الاتحاد أبوابه لاستضافة ديربي قوي يجمع بين مانشستر سيتي وأرسنال يوم الأحد القادم 3 فبراير 2019، الموافق 27 جمادى الأولى 1440 هجريًا، وذلك في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.





خسر الأزرق السماوي مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام نيوكاسل بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، وبهذا السقوط المدوي بقى الفريق في المركز الثاني برصيد 56 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الريدز صاحب الصدارة، وفي حال فوز ليفربول على ليستر سيتي في نفس الجولة، فيقترب زملاء محمد صلاح بشدة من التتويج باللقب هذ الموسم.



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ماذا يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه؟

يقدم أرسنال موسمًا رائعًا ويقدم نتائج جيدة حتى الآن في بطولة الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام كارديف وحسم المدفعجية اللقاء لصالحهم بهدفين مقايل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 24 مباراة، حقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في خمس وهُزم مثلهم.





نيوكاسل يصعق مانشستر سيتي ويهدي ليفربول دفعة نحو لقب البريميرليج

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال والقنوات الناقلة قبل مواجهة ليستر..



كلوب يطمئن الجماهير على فان دايك ويشيد بقوة مانشستر سيتي المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة مانشستر سيتي - أرسنال ملعب الاتحاد الأحد 3 فبراير 2019 ميلادياً، 27 جمادى الأولى 1440 هجرياً، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2 table.tableizer-table { font-size: 14px; border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #CCC; } .tableizer-table th { background-color: #00a9ce; color: #FFF; font-weight: bold; }]]>

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