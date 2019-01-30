ميليشيات الحشد تصعّد ضد الوجود الأميركي في العراق خدمة لأجندة إيران

2019/01/30 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تتناغم التصريحات الإيرانية، مع تصريحات قياديين في ميليشيات عراقية منضوية في الحشد الشعبي، تلوّح باستهداف الوجود العسكري الأميركي في العراق،

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