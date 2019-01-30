2019/01/30 | 05:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين مواقف روسيا الساعية لإخضاع الأكراد في شمال شرق سوريا ورغبة تركيا في القضاء على أي تواجد كردي قوي، تتقاطع المصالح بين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافقات موسكو وأنقرة في شمال سوريا: تنازلات لا تحجب انعدام الثقة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توافقات موسكو وأنقرة في شمال سوريا: تنازلات لا تحجب انعدام الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).