“إنتل” تضخ 11 مليار دولار في اقتصاد إسرائيل

2019/01/30 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون إن شركة التكنولوجيا العالمية “إنتل” قررت استثمار نحو 11 مليار دولار لتوسيع عملياتها في إسرائيل.ونقلت

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