5000 جندي.. كلمات بمذكرة بولتون تثير تساؤلات بشأن تدخل عسكري بفنزويلا

2019/01/30 | 05:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون تساؤلات بشأن نوايا الولايات المتحدة تجاه فنزويلا بعد أن ظهر في مؤتمر صحفي ومعه

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