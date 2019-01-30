2019/01/30 | 06:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحوثيون يعرقلون تحرك فريق الأمم المتحدة في الحديدة منع متمردو ميليشيات الحوثي وصول فريق من الأمم المتحدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت إلى مطاحن البحر الأحمر في مدينة الحديدة، .وأطلق الانقلابيون الموالون لإيران النار على الفريق الهندسي التابع للمقاومة اليمنية المشتركة، أثناء قيامه بنزع الألغام لتسهيل دخول الفريق الدولي.وأوردت المصادر أن ضباط الارتباط التابعين للفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وصلوا الساعة 08:00 صباحا إلى قوس النصر شرقي مطاحن البحر الأحمر، لاستقبال فريق الأمم المتحدة حسب الترتيبات المتفق عليها.لكن الحوثيين المتمركزين في منطقة كيلو 16 رفضوا فتح الطريق ونزع الألغام.وتعرض الفريق الهندسي التابع للمقاومة المشتركة لوابل من النيران، بعدما شرع في مسح ونزع شبكات الألغام التي كان الحوثيون قد زرعوها من قوس النصر إلى قرب خط التماس، حسبما تم الاتفاق عليه لتأمين طريق مندوبي الأمم المتحدة وتسيير القافلة الإغاثية من مطاحن البحر الأحمر.وأشارت المصادر إلى أن كبير ضباط الارتباط التابع للأمم المتحدة، فشل في إقناع الحوثيين بفتح الطريق.

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